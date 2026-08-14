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Dünya

15 gemi vuruldu iddiası! Rusya ordusu 8 bölgeyi ele geçirdi

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15 gemi vuruldu iddiası! Rusya ordusu 8 bölgeyi ele geçirdi
Fotoğraf Başlığı 15 gemi vuruldu iddiası! Rusya ordusu 8 bölgeyi ele geçirdi

Rusya son 1 haftada Ukrayna'ya ait 15 geminin vurulduğunu açıkladı. Öte yandan Ukrayna ile süren savaşa dair çarpıcı detaylar aktaran Moskova yönetimi, Rus ordusunun 8 yerleşim yerini ele geçirdiğini belirtti.

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 15 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 8-14 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

15 gemi vuruldu iddiası! Rusya ordusu 8 bölgeyi ele geçirdi
Başlık Resmi15 gemi vuruldu iddiası! Rusya ordusu 8 bölgeyi ele geçirdi

Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerinin yanı sıra ordu için kullanılan lojistik merkezleri, limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 7'si kuru yük gemisi, 5'i devriye botu, 2'si römorkör ve 1'i tanker toplam 15 gemi vuruldu." ifadesi yer aldı.

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UKRAYNA'DA 8 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerlediği kaydedildi.

Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği aktarılarak "Harkiv bölgesindeki Vodyanoye, İvanovka ve Şçerbakovka, Zaporijya bölgesinde Novoye Pole, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Vasyutinskoye, Toretskoye, Petrovka ve Novonikolayevka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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