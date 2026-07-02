Samsun'da arkadaşı tarafından evinin banyosunda baygın halde bulunan 23 yaşındaki Resul U., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul U. (23), arkadaşı tarafından evinin banyosunda baygın halde bulundu.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Resul U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Resul U.‘nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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