İhlas Haber Ajansı
Samsun'da esrarengiz ölüm! Arkadaşı banyoda buldu...
Samsun'da arkadaşı tarafından evinin banyosunda baygın halde bulunan 23 yaşındaki Resul U., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Özetle DinleSamsun'da esrarengiz ölüm! Arkadaşı banyoda buldu....
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3. Sayfa 3 dk önce
İlkadım ilçesinde bir apartman dairesinde baygın halde bulunan 23 yaşındaki Resul U., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşti.
- Resul U. (23), arkadaşı tarafından evinin banyosunda baygın halde bulundu.
- Sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Resul U. kurtarılamadı.
- Resul U.‘nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.
- Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul U. (23), arkadaşı tarafından evinin banyosunda baygın halde bulundu.
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HASTANEDE CAN VERDİ
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Resul U., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Resul U.‘nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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