"Bosna Hersek Türkiye maçı hangi kanalda, nereden izlenir" araştırılıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup aşamasındaki beşinci maçında Bosna Hersek deplasmanına çıkıyor. Basketbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini, saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırırken, 12 Dev Adam grup liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İşte Bosna Hersek-Türkiye maçına dair ayrıntılar...

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde namağlup yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki kritik mücadelede Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. İkinci turu garantileyen ay-yıldızlı ekip, grup liderliğini korumak ve serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

BOSNA HERSEK TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun beşinci haftasında oynanacak Bosna Hersek-Türkiye karşılaşması 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bosna Hersek Türkiye maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 12 Dev Adam FIBA Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde şu ana kadar oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak 8 puanla grup liderliğinde bulunuyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, Bosna Hersek deplasmanından da galibiyetle ayrılarak grup aşamasındaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

BOSNA HERSEK TÜRKİYE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Bosna Hersek-Türkiye mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Yayın, maç saatinden kısa süre önce başlayacak. Milliler, Bosna Hersek maçının ardından grup aşamasındaki son karşılaşmasını 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre ile oynayacak.

Bosna Hersek Türkiye maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 12 Dev Adam FIBA Dünya Kupası Elemeleri

Bosna Hersek karşılaşması aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihindeki 1062. resmi maçı olacak. Tarihinde ilk maçını 1936 yılında Yunanistan'a karşı oynayan milliler, bugüne kadar çıktığı 1061 karşılaşmada 551 galibiyet, 509 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ergin Ataman ise ay-yıldızlı ekibin başında 99. maçına çıkacak.

Bosna Hersek Türkiye maçı hangi kanalda, nereden izlenir? 12 Dev Adam FIBA Dünya Kupası Elemeleri

BOSNA HERSEK-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu mücadelesi 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Husejin Smajlovic Arena'da oynanacak.

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