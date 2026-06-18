Kayıp olarak aranıyordu! Yol kenarında ölü bulundu
Mersin'de kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın motosikletle kaza geçirip hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
- Emre Kanat'tan haber alınamaması üzerine yakınları arama çalışması başlattı.
- Kanat, Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde yakınları tarafından motosikletiyle birlikte şarampolde bir çukura düşmüş vaziyette bulundu.
- Sağlık ekipleri, Emre Kanat'ın olay yerinde vefat ettiğini tespit etti.
- Gencin cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi’nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası’ndaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat’tan haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başladı.
MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPMIŞ HALDE BULUNDU
Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, Kanat'ı şarampolde sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.