Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 2026’nın ilk yarısında yüzde 26,4 artarak 1 milyar 284 milyon dolara ulaştı. TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, ticaretin önündeki gümrük engellerinin kaldırılması ve STA’nın yeniden yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Suriye’ye 2026’nın ocak-haziran dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara ulaştı.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, 2025’in Suriye pazarında yaklaşık yüzde 70’lik ihracat artışıyla tamamlandığını, 2026’da da yükseliş eğiliminin sürdüğünü söyledi.

Kadooğlu, bankacılık sisteminin uluslararası finansal sisteme entegrasyonunun, güvenlik şartlarındaki iyileşmenin ve İslahiye ile Nusaybin sınır kapılarının tam kapasiteyle hizmete alınmasına yönelik hazırlıkların ticarete olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Haziran ayında Suriye’de yürürlüğe giren yeni kararnameyle binden fazla üründe güncellenen gümrük vergilerinin iki ülkenin ortak ticaret vizyonu doğrultusunda yeniden değerlendirileceğine inandıklarını ifade eden Kadooğlu, ton başına 1.000 dolara ulaşan gümrük tarifelerinin 20 tonluk bir tır için ek masraflarla birlikte yaklaşık 25 bin dolarlık maliyet oluşturduğunu belirtti.

Kadooğlu, bu yükün karşılıklı diyalogla makul seviyelere çekilmesinin hem Türkiye’nin ihracat potansiyelini artıracağını hem de Suriye’de ihtiyaç duyulan ürünlere daha uygun şartlarda erişim sağlayacağını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale gelmesi için gümrük tarifelerinin ortak menfaatler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve serbest ticaret anlaşmasının (STA) yeniden yürürlüğe girmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.



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