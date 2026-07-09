ABD Başkanı Trump’ın dün NATO Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşmesinde ‘Suriye terör listesinden çıkacak’ açıklamasının ardından Washington yönetimi, Trump'ın bu niyetini Kongre'ye bildirdi. Suriye ise ABD'nin kararını memnuniyetle karşılarken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, konuya ilişkin paylaşımında "Ülkemizin tarihinde kara bir sayfayı kapatmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladı.

"ABD BAŞKANININ TARİHİ ADIMLARINDAN BİRİ"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, yönetiminin Suriye'nin 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesindeki statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi. Bu, Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan bir diğeridir." ifadelerine yer verildi.

ABD, Suriye’yi ‘Terörü Destekleyen Ülkeler’ listesinden çıkardı: Kara bir sayfa kapandı

Kongre'ye yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın, Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik normalleşme politikasında yeni bir aşamayı temsil ettiği kaydedildi. Kararın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini destekleyeceği aktarılan açıklamada, bunun uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açarak ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Kendisiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya fayda sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu kararın, Trump'ın 30 Haziran 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'nin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin attığı olumlu adımlar, terörle mücadele alanındaki uygulamaları ve Şam yönetiminin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi.

ABD, Suriye’yi ‘Terörü Destekleyen Ülkeler’ listesinden çıkardı: Kara bir sayfa kapandı

"SURİYE VE HALKIYLA ORTAKLIĞIMIZI GELİŞTİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Açıklamada, "Bugün, ABD-Suriye ikili ilişkilerinin yeniden canlanması ve Suriye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Suriye hükümetinin yeni bir rota belirleme yönündeki çabalarını takdir ediyor ve Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SURİYE, KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Suriye ise, ABD'nin kendisini "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerini başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"ÜLKEMİZİN TARİHİNDEKİ KARA BİR SAYFAYI KAPATMIŞ BULUNUYORUZ"

Şeybani, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın direktifleri doğrultusunda, eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye dayatılan bu sınıflandırmanın kaldırılmasıyla, ülkemizin tarihinde kara bir sayfayı kapatmış bulunuyoruz. Bu karardan dolayı başta Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye, dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."



Şeybani, paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Şara ile birlikte uçakta söz konusu karar mektubunu inceledikleri ve gösterdikleri bir fotoğrafa da yer verdi.

ABD, Suriye’yi ‘Terörü Destekleyen Ülkeler’ listesinden çıkardı: Kara bir sayfa kapandı

ABD yasalarına göre, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'ye yapılan bildirimin ardından 45 günlük inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Süreçte, Kongre'nin itiraz etmemesi halinde karar yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki kararını 10 Kasım 2025'te Beyaz Saray'da Ahmed Şara ile yapılan tarihi görüşme sırasında da ortaya koymuştu.

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