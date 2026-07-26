Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına yönelik temasların sürdüğünü açıklarken, Golan Tepeleri üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Şara ayrıca Lübnan'a askeri müdahale planlarının bulunmadığını, YPG ile varılan mutabakatın uygulanması ve Rus üslerinin geleceğine ilişkin görüşmelerin ise sürdüğünü söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar merkezli Al Jazeera kanalının "El-Mukabela" programına verdiği özel röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Şam yönetiminin İsrail ile askeri çatışmadan kaçındığını belirten Şara, uluslararası aktörlerin katılımıyla Tel Aviv ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi.

Şamdan YPG mutabakatı için kritik uyarı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara işaret etti: Süreçte aksamalar var

İSRAİL İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI MASADA: "GOLAN’DAN VAZGEÇMEYİZ"

İsrail ile doğrudan bir yüzleşmenin Suriye’ye hiçbir fayda sağlamayacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Şara, meşru haklarından geri adım atmadan masada olduklarını kaydetti.

Şam’ın çok taraflı bir diplomatik süreç yürüttüğünü ifade eden Şara, "Bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. Bu güvenlik tanzimlerinin başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki egemenlik haklarına halel getirmeksizin, bölgede kapsamlı bir barışın önünü açabilir." diye konuştu.

SURİYE LÜBNAN’A MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Lübnan’daki derinleşen krizin Suriye’ye doğrudan güvenlik ve ekonomik yansımaları olacağı uyarısında bulunan Şara Beyrut’a yönelik herhangi bir askeri müdahale niyetlerinin bulunmadığını açıkladı. Çözümün sadece askeri veya güvenlik odaklı olamayacağını söyleyen Suriye Cumhurbaşkanı silah kontrolü ile savaş ve barış kararlarının tamamen Lübnan Devleti’nin elinde bulunmasını desteklediklerini belirtti.

Çözümün sadece askeri veya güvenlik odaklı bir yaklaşımla sağlanamayacağını kaydeden Şara şunları söyledi:

"Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyetimiz yok. Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir limana ulaşmasına yardımcı olacak çözüm yolları üzerinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bölgedeki savaşın yayılmasından endişe duyuyoruz; silahların kullanımı ile savaş ve barış kararlarında tek yetkilinin doğrudan Lübnan Devleti olmasını tam olarak destekliyoruz."

Şam'dan YPG mutabakatı için kritik uyarı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara sürece işaret etti

ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında gelecekte kapsamlı bir anlaşmanın önünü açmayı amaçlayan bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandı. Ancak Hizbullah’ın silahlı varlığı ve İsrail’in Lübnan topraklarındaki askeri faaliyetleri, sürecin önündeki başlıca sorunlar arasında yer almakta. Trump daha önce de Netanyahu’ya Lübnan’da geniş çaplı askeri operasyonlardan kaçınılması ve yalnızca sınırlı, hedef odaklı saldırılar düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Lübnan konusunda devreye girmek istediğini iddia etti. Açıklamasında "Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur" dedi.

Şam'dan YPG mutabakatı için kritik uyarı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara sürece işaret etti

YPG MUTABAKATINDA SON DURUM

Suriye üzerindeki ekonomik yaptırımların tek başına kaldırılmasının yeterli olmadığını savunan Şara, ülkesinin "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarılmadığı müddetçe ekonomik adımların tam anlamıyla bir karşılık bulmayacağını ifade etti.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG ile varılan anlaşmanın uygulanma sürecinde aksamalar ve gecikmeler yaşandığına dikkat çeken Şara, hükümetin bu mutabakatın nihai başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti:

"YPG ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında bazı gecikmeler ve aksamalar yaşandığı doğrudur; ancak hükümetimiz bu mutabakatın başarıya ulaşacağına ve nihai hedeflerine erişeceğine hâlâ tam olarak inanmaktadır."

RUSYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Suriye topraklarında yer alan Rus askeri üslerinin geleceğine de değinen Cumhurbaşkanı Şara, Moskova yönetimiyle yürütülen müzakere sürecinin henüz tamamlanmadığının altını çizdi. Suriye makamlarının kayıp kişiler dosyasında uluslararası standartları esas aldığını belirten Şara, bu alanda uzmanlığa sahip ülkelerle iş birliği içinde çalışacak özel bir komitenin kurulduğunu duyurdu.

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