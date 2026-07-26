Bolu'da Beypiliç firmasına ait kesimhanede yapılan ilaçlama nedeniyle 34 işçi zehirlendi. Zehirlenen işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait kesimhanede işçilerin bulunmadığı alanda dün temizlik ilaçlaması yapıldı.

İşçiler, sabah saatlerinde ilaçlama yapılan alana geldi. Temizlik ilacından etkilenerek rahatsızlanan 31 işçinin fenalaşması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ünlü tavuk markasında zehirlenme! 34 işçi hastanelik oldu

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından işçiler, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ünlü tavuk markasında zehirlenme! 34 işçi hastanelik oldu

İŞÇİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Ayrıca 3 hasta kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altına alınan toplamda 34 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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