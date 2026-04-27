Epic Games Store’da başlayan dev indirim kampanyasıyla birlikte birçok popüler oyunun fiyatı tarihi seviyelere geriledi. Epic indirimleriyle birlikte Battlefield ve Need for Speed serileri başta olmak üzere birçok popüler yapımda %95'e varan fiyat düşüşleri yaşandı. Kampanya kapsamında öne çıkan indirimli oyunlar ve yeni fiyatları oyuncular tarafından yakından takip ediliyor.

Epic Games Store, uygun fiyat politikası ve düzenli olarak sunduğu ücretsiz oyunlarla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında birçok popüler oyunda dikkat çeken fiyat düşüşleri yaşanırken, oyuncular için cazip fırsatlar sunuluyor.

İndirim listesinde hem öne çıkan yapımlar hem de daha az bilinen ancak uygun fiyatıyla dikkat çeken oyunlar yer alıyor. Özellikle Battlefield ve Need for Speed serilerinde yapılan indirimler öne çıkıyor.

7 Mayıs saat 18.00’e kadar devam edecek kampanya, Epic Games Store üzerinden erişime açık olacak. Öte yandan bu indirim döneminde, önceki kampanyalardan farklı olarak ek kupon ya da geri ödeme avantajı sunulmuyor.

Epic Games Store’da tarihi indirim! 1500 TLlik Battlefield oyunu 75 TLye düştü

EPİC GAMES İNDİRİMLİ OYUNLAR LİSTESİ

Kampanya kapsamında Battlefield 1 Revolution ve Battlefield 4 Premium Sürüm %95 indirimle 74,99 TL’den, Battlefield V Definitive Edition 24,99 TL’den, Battlefield 2042 ise 29,99 TL’den oyuncularla buluşuyor. Aynı indirim oranıyla dikkat çeken bir diğer yapım Titanfall 2: Ultimate Edition %85 indirimle 161,99 TL olarak listeleniyor.

Bilim kurgu ve aksiyon severler için Dead Space 3 %80 indirimle 143,99 TL, Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition (2012) ise 83,80 TL’den satışta. Yarış oyunu tutkunları için Need for Speed Heat Deluxe Edition %90 indirimle 259,99 TL’ye düşerken, Need for Speed Most Wanted 179,99 TL, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ise 215,99 TL’den sunuluyor.

Açık dünya ve hayatta kalma türünde Dying Light 2 Stay Human Digital Extras Edition 470,75 TL, Dying Light Definitive Edition ise 196,80 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Polisiye ve macera severler için Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 245 TL’den, The Sinking City Remastered – Deluxe Edition ise 375 TL’den satışta.

Korku ve çok oyunculu deneyim arayanlar için Dead by Daylight %60 indirimle 239,99 TL’ye düşerken, Dead Cells: Medley of Pain Bundle 179,40 TL’den oyunculara sunuluyor. Bağımsız yapımlar arasında öne çıkan Blasphemous – Digital Deluxe Edition yalnızca 15,67 TL’ye kadar gerilemiş durumda.

Aksiyon ve macera kategorisinde Mirror’s Edge Catalyst 251,99 TL, Sonic Frontiers 449,70 TL, HOT WHEELS UNLEASHED ise 209,85 TL’den satışta. Platform ve bulmaca severlerin beğenisini kazanan Unravel Two 179,99 TL, Overcooked! 2 – Gourmet Edition ise 22,50 TL gibi uygun bir fiyatla öne çıkıyor.

Daha yüksek fiyat segmentinde yer alan yapımlar arasında ise RIDE 5 689,80 TL, DREDGE – Complete Edition 551,60 TL ve Clair Obscur: Expedition 33 – Deluxe Edition 768 TL’den listeleniyor.

