Ruffles, Lay's, Doritos, Çerezza gibi markaları bünyesinde barındıran Amerika merkezli Fritolay'ın Kocaeli Kartepe'deki fabrikasında toplu sözleşme anlaşması imzalandı. Yeni sözleşmeyle birlikte fabrikada çalışanların ortalama brüt ücreti 110 bin TL'ye çıktı.

Amerika merkezli cips devi Fritolay'ın Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan fabrikasında toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında imzalanan 2 yıllık anlaşma ile işçiler için önemli kazanımlar elde edildi.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 26 ZAM

Yeni sözleşmeye göre işçilerin maaşlarına ilk 6 aylık dönem için yüzde 26 oranında zam uygulandı. Bu artışla birlikte fabrikada çalışanların ortalama aylık geliri yaklaşık 110 bin TL seviyesine yükseldi.

Kocaeli'deki Amerikan devinde toplu sözleşme zammı! Maaşlar 110 bin liraya yükseldi

SOSYAL HAKLARDA İYİLEŞTİRME

Yapılan düzenleme sadece ücret artışıyla sınırlı kalmadı. İşçilerin sosyal haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Yeni sözleşmenin çalışanların hayat standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

SOSYAL PAKET 170 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Toplu sözleşmeye göre işçilerin sosyal paket ödemesi 170 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca fabrikada çalışan işçiler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzde 8 vergi dilimi indirimi alacaklar. Fabrikadaki 6’şar aylık ikramiye sistemi ise devam edecek.

