Ünlü şarkıcı Murat Boz, 7 yıldır sırra kadem basan, dosyası cinayet şüphesiyle yeniden raftan inen üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri, şarkıya dönüştürdü. Söz ve müziği Boz'a ait eser ağıt olarak bestelendi, eserin düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı.

Yıllar sonra raftan inen üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ünlü şarkıcı Murat Boz da sessiz kalmamış, geçtiğimiz günlerde Gülistan için bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Boz “Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Unutmadık. Unutmayacağız” demişti.

GÜLİSTAN İÇİN ŞARKI YAZDI

Murat Boz'un "Gülistan..." başlıklı şiiri sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Eserin düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yaptı.

TELİF BAĞIŞLANACAK

30 Nisan'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak olan ağıtın ilk hali bugün YouTube üzerinden yayınlanacak. Şarkının telif gelirinin tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına bağışlanacak.

Şarkıcı Murat Boz’un geçtiğimiz hafta Instagram’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler ye almıştı;

Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız.

NELER OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmış, Tunceli Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. de gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

