Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Corendon Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma öncesi futbolseverler ''Alanyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' sorularının cevabını merak ediyor. İşte, Alanyaspor - Samsunspor canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Samsunspor ligde 42 puanla 7. sırada yer alırken son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor-Samsunspor maçı 27 Nisan 2026 tarihinde Antalya’daki Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı atamaya göre Alanyaspor-Samsunspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını Mert Bulut ve Onur Gülter üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Gökçen görev yapacak.

ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Ümit, Ruan, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, İbrahim, Hwang Ui-jo, Güven

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji

Haberle İlgili Daha Fazlası