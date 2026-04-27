Alanyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Maçı Ozan Ergün yönetecek!
Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Corendon Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma öncesi futbolseverler ''Alanyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' sorularının cevabını merak ediyor. İşte, Alanyaspor - Samsunspor canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...
Samsunspor ligde 42 puanla 7. sırada yer alırken son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Alanyaspor ise 33 puanla 12. sırada bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Samsunspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifreli yayın üzerinden takip edebilecek.
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor-Samsunspor maçı 27 Nisan 2026 tarihinde Antalya’daki Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak.
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı atamaya göre Alanyaspor-Samsunspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını Mert Bulut ve Onur Gülter üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Oğuzhan Gökçen görev yapacak.
ALANYASPOR - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11
Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Ümit, Ruan, Maestro, Janvier, Hadergjonaj, İbrahim, Hwang Ui-jo, Güven
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji