Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Matteo Guendouzi, karşılaşmanın ardından konuştu.

"PENALTIYI ATABİLSEK ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"

Derbiyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Güzel başladık aslında, penaltıyı atabilsek çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil. Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR DURUM"

Kabul edilemez bir skor aldıklarını kaydeden İsmail Yüksek, "Anlatamıyorum ki... Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık her hafta! Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor. Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde! Bir şey diyemiyorum!" diye konuştu.

"HAKEM MAÇI ÖLDÜRÜYOR VE KAYBEDİYORSUNUZ"

Matteo Guendouzi ise yaptığı açıklamada, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem maçı öldürüyor ve kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası