Trendyol Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın perdesi kapandı. Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Trendyol Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Haftaya 73 puanla ikinci sırada giren, kazanması ve en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in yenilmesi halinde adını Süper Lig'e yazdırmayı garantileyecek Esenler Erokspor, alınan sonuçların ardından avantajı rakibine kaptırdı. İstanbul temsilcisi, konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenildi.

Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında uzatma dakikalarında yediği golle Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından son hafta öncesi iki takımın puanları eşitlendi. Ligde 73'er puanı bulunan Esenler Erokspor ikinci, Amed Sportif Faaliyetler ise üçüncü basamakta yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler, sezonun ilk yarısında 2-1 yendiği, ikinci devrede ise 1-1 berabere kaldığı Esenler Erokspor'a ikili averajda üstün durumda bulunuyor.

1. Lig'de son hafta müsabakalarının ardından ikinci sırada yer alan takım, Süper Lig'e yükselecek. Normal sezonu üçüncü basamakta bitiren ekip ise play-off finali oynamaya hak kazanacak.

PENDİKSPOR, PLAY-OFF BİLETİ ALDI

Boluspor'u 2-0 mağlup eden Atko Grup Pendikspor, play-off oynamayı garantiledi.

16. galibiyetini alarak puanını 62'ye çıkaran Pendikspor, haftayı 6. sırada tamamladı. İstanbul temsilcisi, Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK'nin ardından play-off biletini alan üçüncü takım oldu.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının ardından 57'şer puanı bulunan takımlardan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü veya Özbeyli Bandırmaspor'dan biri daha play-off oynama hakkı kazanacak.

Ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

SONUÇLAR

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Serikspor-Atakaş Hatayspor: 4-2

İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor: 1-3

Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 2-1

SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor: 1-0

Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Atko Grup Pendikspor-Boluspor: 2-0

Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor: 1-1

Sakaryaspor-Arca Çorum FK: 0-4

Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK: 1-1

PUAN DURUMU

1. Lig'de 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.ERZURUMSPOR FK 37 23 11 3 81 26 55 80 2.ESENLER EROKSPOR 37 21 10 6 80 34 46 73 3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 37 21 10 6 78 39 39 73 4.ARCA ÇORUM FK 37 21 7 9 62 38 24 70 5.SİPAY BODRUM FK 37 18 10 9 71 38 33 64 6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 37 16 14 7 57 32 25 62 7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 37 15 12 10 69 42 27 57 8.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR 37 15 12 10 46 34 12 57 9.ÖZBELSAN SİVASSPOR 37 14 11 12 47 42 5 53 10.MANİSA FK 37 15 7 15 52 56 -4 52 11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK 37 13 10 14 51 44 7 49 12.SMS GRUP SARIYER 37 14 7 16 43 44 -1 49 13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 37 13 10 14 49 51 -2 49 14.İSTANBULSPOR 37 12 13 12 49 54 -5 49 15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 37 13 7 17 46 47 -1 46 16.BOLUSPOR 37 13 6 18 58 56 2 45 17.SERİKSPOR 37 11 6 20 43 72 -29 39 18.SAKARYASPOR 37 8 10 19 45 67 -22 34 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 37 1 8 28 30 101 -71 11 20.ADANA DEMİRSPOR 37 1 3 33 21 161 -140 -57

NOT: Adana Demirspor'a 63 puan silme cezası verildi.

38. HAFTA

Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Boluspor-Serikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

2 Mayıs Cumartesi:

16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor (Esenler Erokspor)

16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer (Bodrum İlçe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

