Süper Lig'e yükselecek ikinci takım son haftaya kaldı
Trendyol Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.
Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın perdesi kapandı. Ligde lider Erzurumspor FK'nin ardından Trendyol Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım, 38. ve son hafta maçlarının ardından belli olacak.
Haftaya 73 puanla ikinci sırada giren, kazanması ve en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in yenilmesi halinde adını Süper Lig'e yazdırmayı garantileyecek Esenler Erokspor, alınan sonuçların ardından avantajı rakibine kaptırdı. İstanbul temsilcisi, konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenildi.
Amed Sportif Faaliyetler ise sahasında uzatma dakikalarında yediği golle Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından son hafta öncesi iki takımın puanları eşitlendi. Ligde 73'er puanı bulunan Esenler Erokspor ikinci, Amed Sportif Faaliyetler ise üçüncü basamakta yer aldı.
Amed Sportif Faaliyetler, sezonun ilk yarısında 2-1 yendiği, ikinci devrede ise 1-1 berabere kaldığı Esenler Erokspor'a ikili averajda üstün durumda bulunuyor.
1. Lig'de son hafta müsabakalarının ardından ikinci sırada yer alan takım, Süper Lig'e yükselecek. Normal sezonu üçüncü basamakta bitiren ekip ise play-off finali oynamaya hak kazanacak.
PENDİKSPOR, PLAY-OFF BİLETİ ALDI
Boluspor'u 2-0 mağlup eden Atko Grup Pendikspor, play-off oynamayı garantiledi.
16. galibiyetini alarak puanını 62'ye çıkaran Pendikspor, haftayı 6. sırada tamamladı. İstanbul temsilcisi, Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK'nin ardından play-off biletini alan üçüncü takım oldu.
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının ardından 57'şer puanı bulunan takımlardan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü veya Özbeyli Bandırmaspor'dan biri daha play-off oynama hakkı kazanacak.
Ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
SONUÇLAR
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Serikspor-Atakaş Hatayspor: 4-2
İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor: 1-3
Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 2-1
SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor: 1-0
Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1
Atko Grup Pendikspor-Boluspor: 2-0
Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor: 1-1
Sakaryaspor-Arca Çorum FK: 0-4
Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK: 1-1
PUAN DURUMU
1. Lig'de 37. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|37
|23
|11
|3
|81
|26
|55
|80
|2.ESENLER EROKSPOR
|37
|21
|10
|6
|80
|34
|46
|73
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|37
|21
|10
|6
|78
|39
|39
|73
|4.ARCA ÇORUM FK
|37
|21
|7
|9
|62
|38
|24
|70
|5.SİPAY BODRUM FK
|37
|18
|10
|9
|71
|38
|33
|64
|6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|37
|16
|14
|7
|57
|32
|25
|62
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|37
|15
|12
|10
|69
|42
|27
|57
|8.ÖZBEYLİ BANDIRMASPOR
|37
|15
|12
|10
|46
|34
|12
|57
|9.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|37
|14
|11
|12
|47
|42
|5
|53
|10.MANİSA FK
|37
|15
|7
|15
|52
|56
|-4
|52
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK
|37
|13
|10
|14
|51
|44
|7
|49
|12.SMS GRUP SARIYER
|37
|14
|7
|16
|43
|44
|-1
|49
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|37
|13
|10
|14
|49
|51
|-2
|49
|14.İSTANBULSPOR
|37
|12
|13
|12
|49
|54
|-5
|49
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|37
|13
|7
|17
|46
|47
|-1
|46
|16.BOLUSPOR
|37
|13
|6
|18
|58
|56
|2
|45
|17.SERİKSPOR
|37
|11
|6
|20
|43
|72
|-29
|39
|18.SAKARYASPOR
|37
|8
|10
|19
|45
|67
|-22
|34
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|37
|1
|8
|28
|30
|101
|-71
|11
|20.ADANA DEMİRSPOR
|37
|1
|3
|33
|21
|161
|-140
|-57
NOT: Adana Demirspor'a 63 puan silme cezası verildi.
38. HAFTA
Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:
1 Mayıs Cuma:
14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Boluspor-Serikspor (Bolu Atatürk)
20.00 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)
2 Mayıs Cumartesi:
16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor (Esenler Erokspor)
16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer (Bodrum İlçe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)