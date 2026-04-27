Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel, diplomatik kulislerde artık "dünyanın casusluk merkezi" olarak anılıyor. Belçika güvenlik servislerinin tahminlerine göre şehirdeki her 5 diplomattan biri aktif istihbarat görevlisi olarak çalışıyor. Skandalın son kurbanı ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu.

VON DER LEYEN VE GAZETECİ GÖRÜŞMESİ İNTERNETTE

VON DER LEYEN VE GAZETECİ GÖRÜŞMESİ İNTERNETTE

Politico Europe’un haberine göre, Ursula von der Leyen’in üst düzey bir yardımcısı ile bir gazeteci arasında geçen telefon görüşmesinin tam metni internete sızdırıldı.

Macaristan’daki eski Orban yanlısı medya tarafından alıntılanan görüşmenin nasıl ve kimler tarafından kaydedildiği gizemini koruyor.

Politico'ya konuşan kaynaklara göre her iki tarafın telefonlarında herhangi bir casus yazılım izine rastlanmaması, dinlemenin doğrudan ağ üzerinden veya gelişmiş istihbarat yöntemleriyle yapıldığı şüphesini güçlendiriyor.

SOKAK LAMBALARINDAKİ KULAKLAR

Brüksel'in Avrupa Parlamentosu yakınındaki meşhur yeşil sokak lambaları, Art Deco mimarisinin bir parçası gibi görünse de aslında casusluk dünyasında kötü bir şöhrete sahip.

Bölgedeki direklerin, yıllardır istihbarat servisleri tarafından dinleme cihazlarıyla doldurulduğu düşünülmekte. Avrupa Komisyonu, çalışanlarına uyarı mesajı yayımladı:

"Brüksel, kurumlarımızı hedef alan yüzlerce aktif istihbarat ajanıyla dünyanın en büyük casusluk merkezlerinden biridir."

RUS VE ÇİNLİ CASUS İSTİLASI

Belçika güvenlik servisleri, şehirdeki 25 binden fazla kayıtlı diplomatın yaklaşık yüzde 20’sinin casus olabileceğini tahmin ediyor. 2019 yılında paylaşılan verilere göre, Brüksel'de en az 250 Çinli ve 200 Rus istihbarat görevlisi aktif olarak çalışıyor. Geçmişte ABD ve İsrail’in dinleme cihazları (Justus Lipsius binası vakası gibi) duvarlardan çıkarken, günümüzde baş şüpheliler Rusya ve Çin olarak gösteriliyor.

BÜYÜKELÇİLERİN "İYİ GECELER" RİTÜELİ

Şehirdeki dinleme faaliyetleri o kadar kanıksanmış durumda ki, ABD'nin eski Belçika Büyükelçisi Howard Gutman, her gece yatmadan önce ikametgahının çatısına doğru “İyi geceler!” diye bağırdığını itiraf etti.

Gutman, her an Ruslar veya Çinliler tarafından dinleniyormuş gibi yaşamanın Brüksel'in bir gerçeği olduğunu ifade etti.

Şifreli mesajlar, kuryeler ve sinyal kesici odalar dahi artık tam güvenlik sağlamıyor.

Brüksel, NATO ve AB genel merkezlerine ev sahipliği yaparken, aynı zamanda duvarların kulaklarının olduğu, en gizli kararların daha alınmadan sızdırıldığı tehlikeli bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda.

