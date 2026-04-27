Kar yağışının devam ettiği Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle kapanan yollarda kar temizleme çalışmaları devam ederken, Meteoroloji kent için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Türkiye Nisan sonuna doğru bahar havası etkisi altına yavaş yavaş girmeye başlarken, Ordu’da yoğun kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 4 metreyi buldu. Çambaşı-Yeşilce yolunda kar temizleme çalışması başlatıldı.

Kar kalınlığı 4 metre! Bahar havasının teğet geçtiği il: Ordu

KAR KALINLIĞI 4 METRE

Nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen, yaklaşık 5 aydır devam eden yoğun kar yağışı Ordu’yu beyaza bürüdü. Çambaşı-Yeşilce yolunda yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarını temizle çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede yüksek kar kalınlığının görülmesi çalışmaları zorlaştırırken, çalışmalarla yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

METEOROLOJİ SARI KOD VERDİ

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda Ordu'da 27 Nisan günü kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı ifade edildi.

Ordu için meteorolojik uyarılar:

Kategori Detay Uyarı Kodu Sarı Kod Tarih 27 Nisan 2026 Risk Kuvvetli Yağış ve Fırtına Etkilenen İller Ordu Yağış Tipi Sahil kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı. Kuvvetli Rüzgar Etkileri Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

