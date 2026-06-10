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Hatay'ın Defne ilçesinde, sokakta yürürken tartıştığı psikolojik rahatsızlığı bulunan A.K. tarafından kafasına kaldırım taşı fırlatılması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 günlük hayat mücadelesini kaybeden 63 yaşındaki Nurettin Ateş'in ölüm anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından tutuklanan zanlı A.K.'nin zihinsel engelli raporu gerekçesiyle şartlı tahliye edilerek serbest bırakılması aileyi derinden sarsarken; eşinin katilinin dışarıda olmasına isyan eden Kader A., adaletin yerini bulması ve şahsın yeniden tutuklanması için yetkililere çağrıda bulundu.

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