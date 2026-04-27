Kaydet

Eskişehir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan ve kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu otomobil, silahla lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçtan inmeyerek direnmeye devam eden iki şüpheli, koçbaşı kullanılıp camlar kırılarak dışarı çıkarıldı ve kelepçelendi. Çekici yardımıyla götürülen otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada torpido kısmına gizlenmiş 274,40 gram sentetik uyuşturucu, sürücünün üzerinde ise bir adet tabanca ve dört adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında işlem başlatılırken, kural ihlalleri yapan sürücüye ayrıca 201 bin lira para cezası kesildi.

