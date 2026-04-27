TFF 1'inci 2025-2026 sezonunda Erzurumspor FK'nin Süper Lig'e yükselecek ikinci takım ile play-off'ta mücadele verecek son ekip, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak. Süper Lig için Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'a karşı; play-off'un son sırası için de Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor'a karşı averajda üstün durumda bulunuyor.

Erzurumspor FK'nin daha önce Süper Lig vizesi aldığı Trendyol 1'inci Lig'de, doğrudan üst lige yükselecek ikinci takım olmak için iddialarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor, son haftaya aynı puanla girdi. Dün oynanan 37'nci hafta karşılaşmalarında SMS Grup Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1 puanlık avantajını kaybetti. Amed Sportif Faaliyetler'in Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldığı haftanın ardından iki ekibin de 73 puanı bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

İKİNCİLİK İÇİN AMED BİR ADIM ÖNDE

Esenler Erokspor'un 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada, Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Diyarbakır ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken; Diyarbakır'daki karşılaşma ise golsüz berabere sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonunda muhtemel puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü

Lig üçüncüsünün doğrudan play-off finaline yükseleceği ligde Esenler Eroksporz ve Amed Sportif Faaliyetler'in yanı sıra az da olsa Arca Çorum FK'nin üçüncülük ihtimali bulunuyor.

PLAY-OFF'TA SON SIRA DA BELLİ OLACAK

Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor'un, play-off'ta mücadele etmesinin kesinleştiği ligde play-off'a kalacak son ekip için 2 aday bulunuyor.

Eminevim Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Play-off için iddiasını sürdüren ve ligde 57 puanı olan iki ekipten Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Eminevim Ümraniyespor deplasmanında puan arayacağı son haftada Özbeyli Bandırmaspor ise Özbelsan Sivasspor'u konuk edecek. Sezon içinde deplasmanda Özbeyli Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ettiği için muhtemel puan eşitliğinde Balıkesir temsilcisini geride bırakacak.

Ligde Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor ve Serikspor'un daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

