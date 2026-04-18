Trendyol 1'inci Lig 36'ncı hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Sakaryaspor, Fuat Tosyalı Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı.

Sakaryaspor'u öne geçiren golü 11'nci dakikada Melih Bostan kaydederken; Hatayspor'a beraberliği getiren gol 57'nci dakikada Hakan Çinemre'den geldi.

Bu sonuçla 27'nci yenilgisini alan Hatayspor, 11 puanla 19'uncu; 18'nci defa sahadan mağlup ayrılan Sakaryaspor ise 34 puanla 18'inci sırada yer aldı.

Seramonide, Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

"KAYBETİĞİMİZ HER ÇOCUK, KALBİMİZDE YARADIR"

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Hakemler ve iki takım oyuncuları, seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

HATAYSPOR: 1 - SAKARYASPOR: 1

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Haydar Avcı, Burak Sami Şad

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 87 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 75 Deniz Aksoy), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 66 Danjuma), Ating (Dk. 75 Ali Yıldız), Yiğit Ali Buz (Dk. 66 Melih Şen)

Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolinski (Dk. 72 Haydar Karataş), Emre Demir (Dk. 88 Yunus Emre Tekerci), Kerem Şen, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir (Dk. 46 Eren Erdoğan), Arif Kocaman, Selim Kütük (Dk. 46 Fofana), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 82 Erdem Dağlı), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Goller: Dk. 11 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 57 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 36 Alparslan Demir, Dk. 55 Kerem Şen (Sakaryaspor)

