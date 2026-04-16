TFF 1'inci Lig'de 36'ncı hafta hakemleri belli oldu
TFF 1'inci Lig'de 36'ncı hafta heyecanı heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruku (MHK), bu müsabakalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
18 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
19 Nisan Pazar
16.00 Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün
16.00 Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: Süleyman Bahadır
16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır
16.00 Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Fauk Gültekin