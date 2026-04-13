Sakaryaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü!
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında 10 kişi kalan Sakaryaspor, konuk ettiği Erokspor'a 2-1 mağlup oldu ve 33 puanda kalarak bitime 3 hafta kala küme düştü.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında kümede kalma savaşı veren Sakaryaspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Erokspor karşı karşıya geldi.
SAKARYASPOR VEDA ETTİ
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kaybeden Sakaryaspor, 33 puanda kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala Trendyol 2. Lig'e düştü.
EROKSPOR İKİNCİYLE FARKI 2'YE İNDİRDİ
İkinci sıradaki Amedspor'un puan kaybettiği haftada kazanmayı başaran Erokspor ise puanını 70'e çıkardı ve aradaki puan farkını 2'ye indirdi. Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Recep Niyaz ve 80. dakikada Hamza Catakovic kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 46. dakikada Łukasz Zwoliński'den geldi.
EV SAHİBİ 10 KİŞİ TAMAMLADI
Ev sahibi Sakaryaspor'da Serkan Yavuz, müsabakanın 56. dakikasında direkt kırmızı kart görererek takımını 10 kişi bıraktı.