Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste beşinci galibiyetini alarak Süper Lig yolunda önemli bir adım daha attı.

Trendyol 1 .Lig'in 35. haftasında zirvede yer alan Erzurumspor FK, üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Boluspor'u konuk etti.

GALİBİYET SERİSİ SÜRDÜ

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Erzurumspor FK, üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Erzurumspor Futbol Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (KK) ve 43. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

ORBANİC HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Erzurumspor kalecisi Orbanic, bir pozisyon sonrası yere düşerken kale ağlarına takıldığı için sakatlandı. Orbanic, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye götürüldü. Obranic'in yerine Ekan Anapa oyuna girdi.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

Bu galibiyetle ligde puanını 78 yapan ev sahibi, ligin bitimine 3 hafta kala bir maç eksiği bulunan Amedspor'un 7 puan önünde zirvede yer aldı. Boluspor ise 42 puanla 15. sırada kaldı.

