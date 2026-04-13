İstanbulspor, Sivas'tan 3 puanla dönüyor
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Özbelsan Sivasspor'a konuk olan İstanbulspor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ogün Kamacı, Oğuzhan Kocaçoban
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Okan Erdoğan (Dk. 26 Mert Çelik), Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik, Kamil Fidan (Dk. 65 Bekir Böke), Avramovski (Dk. 78 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Malle (Dk. 46 Badji), Okoronkwo
İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Vorobjovas, Aroujo (Dk.73 Abdullah Dijlan Aydın), Ömer Faruk Duymaz (Dk. 87 Muhammed Mert), Vefa Temel (Dk. 73 Mustafa Sol), Cham, Sambissa (Dk 78 Özcan Şahan)
Goller: Dk. 19 Yusuf Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor), Dk. 34 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 49 Mert Çelik (Kendi kalesine), Dk. 63 Sambissa (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Duran Şahin (İstanbulspor)