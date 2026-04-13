Mardin'de penaltı golü olay çıkardı: Kafasına tekme yedi, elmacık kemiği kırıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor arasında oynanan Süper Amatör Lig karşılaşmasında, penaltı atışının gole çevrilmesi sonrası sahada arbede çıktı.
Mardin Süper Amatör Ligi'nde Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor arasında oynanan maçta, penaltı golü sonrası çıkan arbedede rakibinin kafasına tekme atması sonucu bir oyuncunun elmacık kemiği kırıldı.
Mardin Süper Amatör Ligi’nde oynanan Derikspor-Kızıltepe 47 Spor maçında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Kızıltepe İlçe Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada, kullanılan penaltı vuruşunun gole çevrilmesinin ardından tansiyon yükseldi.
Gol sonrası iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Arbedede Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, yerde bulunan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’nin kafasına tekme attı. Bu darbe sonrası Çiftçi’nin elmacık kemiği kırıldı.
HAKEM VE GÖZLEMCİ RAPORLARI BEKLENİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), hakem ve gözlemci raporlarının ardından amatör lig maçında yaşanan olayla ilgili disiplin süreci başlatması bekleniyor.
