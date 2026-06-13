Gece ayaklarda yanma ve kramp neyin işareti? Huzursuz bacak sendromunun temelinde yatan sebepler? Prof. Dr. Canan Karatay, Youtube’taki kanalında bu tür şikayetlerin çoğunlukla mineral ve vitamin eksiklikleri ile beslenme ve yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Gece ortaya çıkan ayak yanması ve krampların, vücuttaki dengesizliklerin önemli bir göstergesi olabileceğini ifade etti.

Kronik bel, boyun ve kas ağrıları ile gece kramplarının önemli bir sağlık sorununun göstergesi olabileceğini belirten Canan Karatay, bu şikayetlerin yalnızca tek bir ilaç ya da hormonla çözülemeyeceğini ifade etti. Ağrıların temelinde hormonal dengesizlik, mineral ve vitamin eksikliklerinin yanı sıra sağlıksız beslenmenin de yer aldığını söyledi.

“YEDİKLERİMİZ İLACIMIZ OLMALI”

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Karatay, “Hipokrat’ın dediği gibi yediklerimiz ilacımız olmalı” ifadelerini kullanarak, doğal ve sağlıklı gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle hayvansal yağlar, soğuk sıkım zeytinyağı ve doğal besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.

KEMİK SUYU VE KELLE PAÇA AĞRILARI AZALTIYOR

Ağrıların azaltılmasında kemik suyu ve kelle paçanın önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Karatay, bu gıdaların içerdiği kollajen, mineral ve yağların vücut için faydalı olduğunu söyledi. Huzursuz bacak sendromu gibi şikayetlerde de mineral eksikliğinin etkili olabileceğini dile getirdi.

D VE B VİTAMİNİ, HÜCRE YENİLENMESİ İÇİN KRİTİK

Vitamin eksikliklerine de değinen Karatay, özellikle D ve B vitaminlerinin sinir sistemi ve hücre yenilenmesi açısından kritik olduğunu belirtti. İnsan vücudundaki hücrelerin düzenli olarak yenilendiğini hatırlatan Karatay, bu sürecin sağlıklı beslenme ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

KRİSTAL KAYA TUZU MİNERAL DENGESİNE KATKI SAĞLIYOR

Kristal kaya tuzunun dengeli kullanıldığında tansiyonu olumsuz etkilemediğini savunan Karatay, aksine mineral dengesine katkı sağlayabileceğini öne sürdü. Ayrıca yeterli su tüketimi ve doğal beslenmenin önemine dikkat çekti.

Stresin de kronik ağrılar üzerinde etkili olduğunu belirten Karatay, yaşam tarzı ve beslenme düzeninin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak, sabırla uygulanan değişikliklerin zamanla olumlu sonuçlar vereceğini söyledi.

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