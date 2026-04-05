Sağlıklı hayat önerileriyle sık sık gündeme gelen Canan Karatay, bu kez hemen her evde bulunan bir ürüne dikkat çekti. Mevsim geçişlerinde artan enfeksiyonlara karşı bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan Karatay, doğal fermente sirkenin önemine işaret etti.

Prof. Dr. Canan Karatay, yıllardır yaptığı açıklamalarda sirkenin yalnızca bir mutfak ürünü olmadığını belirtiyor. Doğal yöntemlerle fermente edilen elma ve üzüm sirkesinin, bağışıklık sistemi başta olmak üzere genel sağlık üzerinde destekleyici etkiler sağlayabileceğini ifade ediyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA DESTEK

Uzmanlara göre fermente gıdalar, bağırsak sağlığıyla doğrudan ilişkili. Güçlü bir bağırsak florasının ise bağışıklık sisteminin temel taşlarından biri olduğu kabul ediliyor. Bu noktada doğal sirke gibi ürünlerin probiyotik etkileri sayesinde vücudu destekleyebileceği belirtiliyor. Ancak bu etkinin yalnızca katkısız ve doğal yöntemlerle üretilmiş sirkelerde görüldüğü, hızlı üretim sirkelerde aynı faydanın sağlanamadığı vurgulanıyor.

ANTİMİKROBİYAL ETKİ TARTIŞILIYOR

Karatay, doğal fermantasyonla elde edilen sirkelerin virüs ve bakteriler üzerinde etkili olabileceğini dile getiriyor. Bilim dünyasında bu görüş kesin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmese de, bazı araştırmalar sirkenin antimikrobiyal özelliklerinin sınırlı da olsa destekleyici etkiler sunabileceğini ortaya koyuyor.

SİRKELİ SU İLE GARGARA ÖNERİSİ

Günlük hayatta sıkça merak edilen konulardan biri de sirkeli su kullanımı. Karatay, boğazda kuruluk ve gıcık hissi oluştuğunda sirkeli suyla gargara yapılabileceğini belirtiyor. Bu yöntemin boğazı rahatlatabileceği ve ağız içindeki bazı bakterileri azaltabileceği ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, bu tür uygulamaların tedavi yerine destekleyici yöntem olarak değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

TEMİZLİKTE DOĞAL ALTERNATİF

Sirkenin bir diğer kullanım alanı ise ev temizliği. Karatay, sirkenin kireç çözücü özelliği sayesinde yüzeylerde biriken kalıntıların temizlenmesinde etkili bir doğal alternatif olabileceğini söylüyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Beslenme açısından değerlendirildiğinde sirkenin özellikle salatalarda kullanımı dikkat çekiyor. Zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde hem lezzet hem de sindirime katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca bazı araştırmalar, sirkenin kan şekeri üzerinde dengeleyici etkileri olabileceğini gösteriyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİM UYARISI

Uzmanlar, sirkenin faydalarına rağmen kontrollü tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı tüketimin mide hassasiyetine yol açabileceği ve diş minesine zarar verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle sirkenin suyla seyreltilerek kullanılması ve düzenli tüketimde dikkatli olunması öneriliyor.

