Türkiye’de böbrek yetmezliği vakalarındaki artış ve diyaliz merkezlerindeki yoğunluk endişeye neden olurken, Prof. Dr. Canan Karatay konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genel kanının aksine böbrekleri asıl zarara uğratanın tuz olmadığını savunan Karatay, uzun süre kullanılan ilaçlar ve yanlış tuz tüketiminin böbrek sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Böbreklerin, vücudun boşaltım sisteminde kritik bir rol üstlendiğini hatırlatan Canan Karatay, farkında olmadan yapılan bazı hataların böbrek fonksiyonlarını ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekti. Birçok kişi böbrek sağlığını korumanın yolunun tuzu kesmek olduğunu düşünürken, Karatay doğru tuz kullanımının böbreklere zarar vermediğini, aksine fayda sağladığını ifade etti.

“HER İLAÇ BİR ZEHİRDİR”

Karatay, tıp eğitimindeki temel bir ilkeyi hatırlatarak, özellikle kronik hastalıklar için yıllarca kesintisiz kullanılan ilaçların böbrekleri olumsuz etkileyebileceğini söyledi:

“Bizim farmakolojide ilk dersimiz ‘her ilaç zehirdir’ cümlesi ile başlar. Tabii ki hastalanınca gerektiğinde ilaç vereceğiz, uygulayacağız ama hayat boyu olmaz. Hayat boyu kolesterol ilacı kullanılmaz. Böbrekleri bozar, karaciğeri bozar, kalbi bozar.”

DOĞRU TUZ BÖBREK DOSTU, YANLIŞ TUZ TEHLİKELİ

Toplumdaki “tuzsuz yaşam” algısını eleştiren Karatay, vücudun minerallere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. İşlenmiş sofra tuzunun içerdiği kimyasallar ve alüminyum nedeniyle böbrekler için risk oluşturduğunu belirten Karatay, mineral açısından zengin kristal kaya tuzunun böbrek sağlığı için önemli olduğunu ifade etti:

“Tuzlu su çok önemli. Hakikaten vücuda yeterli tuz girmese böbrekler iyi çalışmaz. Burada bahsettiğimiz kristal kaya tuzu. Sofra tuzu ise işlem gördüğü ve içinde kimyasallar bulunduğu için tehlikelidir.”

İDRAR RENGİNE DİKKAT

Böbrek sağlığını anlamanın en pratik yolunun sabah ilk idrar renginden geçtiğini belirten Karatay, su içme alışkanlıklarına da dikkat çekti. Gün içinde bol su içilmesi gerektiğini, akşam 20:00’den sonra ise su tüketiminin azaltılmasını öneren Karatay, böbrek ve kalp fonksiyonlarının birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

