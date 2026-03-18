Yunanistan’da yaşanan sıra dışı bir sağlık vakası, tıp dünyasında dikkat çekti. Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan olayda, kadının burun ve sinüs boşluklarında kurtçuklar tespit edildi. 58 yaşındaki kadın burnuna yerleşen larvaları, doktorların aktardığına göre hapşırarak dışarı attı.

Edinilen bilgilere göre, Eylül 2025’te koyun ağılında çalıştığı sırada çevresinde yoğun şekilde sineklerin dolaştığını fark eden kadın, yaklaşık bir hafta sonra üst çene bölgesinde giderek artan şiddette ağrı yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte iki ila üç hafta boyunca şiddetli öksürük nöbetleri geçiren kadında, bu belirtiler dışında dikkat çeken başka bir bulguya rastlanmadı.

BURNUNDAN 10 TANE KURTÇUK ÇIKTI

Vakanın seyrini değiştiren gelişme ise hastanın ani bir şekilde hapşırmasıyla ortaya çıktı. Kadın, hapşırmasının ardından burnundan “solucan benzeri hayvanlar” çıktığını ifade edince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan kadın, kulak burun boğaz uzmanı tarafından detaylı muayeneden geçirildi. Yapılan incelemede burun boşluğunda larvalar bulunduğu belirlenirken, gerçekleştirilen müdahale sonucunda toplam 10 adet larva (kurtçuk) çıkarıldı.

Öksürük nöbeti geçiriyordu! Hapşırdığında ise burnundan kurtçuklar fırladı

NADİR GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, söz konusu canlıların bilimsel adı ‘Oestrus ovis’ olan koyun bot sineğine ait olduğunu tespit etti. Bu sinek türünün genellikle koyunların burun deliklerine larva bıraktığı, larvaların sinüs boşluklarına ilerlediği ve gelişim sürecinin ardından dışarı atılarak döngüyü tamamladığı biliniyor. İnsanlarda ise bu tür enfeksiyonların oldukça nadir görüldüğü ve larvaların çoğunlukla hayat döngülerini tamamlayamadığı ifade ediliyor.

HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR DİKKAT

Doktorlar, hastanın burun tıkanıklığını giderici tedaviyle kısa sürede iyileştiğini belirtirken, benzer vakaların özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerde dikkatle takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası