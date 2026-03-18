Öksürük nöbeti geçiriyordu! Hapşırdığında ise burnundan kurtçuklar fırladı
Yunanistan’da yaşanan sıra dışı bir sağlık vakası, tıp dünyasında dikkat çekti. Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan olayda, kadının burun ve sinüs boşluklarında kurtçuklar tespit edildi. 58 yaşındaki kadın burnuna yerleşen larvaları, doktorların aktardığına göre hapşırarak dışarı attı.
- Koyun ağılında çalışan bir kadın, hapşırmasının ardından burnundan 10 adet "solucan benzeri hayvan" çıktığını fark etti.
- Çıkarılan canlılar, bilimsel adı 'Oestrus ovis' olan koyun bot sineğine ait larvalar olarak tespit edildi.
- Bu tür enfeksiyonlar insanlarda oldukça nadir görülmekle birlikte, larvalar genellikle koyunların burun deliklerine bırakılır.
- Hasta, burun tıkanıklığını giderici tedaviyle kısa sürede iyileşti.
- Doktorlar, özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerin benzer vakalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Edinilen bilgilere göre, Eylül 2025’te koyun ağılında çalıştığı sırada çevresinde yoğun şekilde sineklerin dolaştığını fark eden kadın, yaklaşık bir hafta sonra üst çene bölgesinde giderek artan şiddette ağrı yaşamaya başladı. İlerleyen süreçte iki ila üç hafta boyunca şiddetli öksürük nöbetleri geçiren kadında, bu belirtiler dışında dikkat çeken başka bir bulguya rastlanmadı.
BURNUNDAN 10 TANE KURTÇUK ÇIKTI
Vakanın seyrini değiştiren gelişme ise hastanın ani bir şekilde hapşırmasıyla ortaya çıktı. Kadın, hapşırmasının ardından burnundan “solucan benzeri hayvanlar” çıktığını ifade edince sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan kadın, kulak burun boğaz uzmanı tarafından detaylı muayeneden geçirildi. Yapılan incelemede burun boşluğunda larvalar bulunduğu belirlenirken, gerçekleştirilen müdahale sonucunda toplam 10 adet larva (kurtçuk) çıkarıldı.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Uzmanlar, söz konusu canlıların bilimsel adı ‘Oestrus ovis’ olan koyun bot sineğine ait olduğunu tespit etti. Bu sinek türünün genellikle koyunların burun deliklerine larva bıraktığı, larvaların sinüs boşluklarına ilerlediği ve gelişim sürecinin ardından dışarı atılarak döngüyü tamamladığı biliniyor. İnsanlarda ise bu tür enfeksiyonların oldukça nadir görüldüğü ve larvaların çoğunlukla hayat döngülerini tamamlayamadığı ifade ediliyor.
HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR DİKKAT
Doktorlar, hastanın burun tıkanıklığını giderici tedaviyle kısa sürede iyileştiğini belirtirken, benzer vakaların özellikle hayvancılıkla uğraşan kişilerde dikkatle takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.