Kabus gerçek oldu! Et yiyen kurtçuk insana bulaştı: ABD'de ilk kez...

ABD'nin Maryland eyaletinde, Orta Amerika’dan gelen bir kişide et yiyen kurtçuk tespit edildi. Vakayla birlikte ülkede insanlar arasında ilk kez böyle bir enfeksiyon doğrulandı.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) vakayı 4 Ağustos’ta "Yeni Dünya vidalı kurdu" olarak tanımladı.

ABD'de 1970'lerde aynı sineğin steril erkekleri doğaya salınarak parazit yok edilmiş ve yıllar boyunca sadece Panama'da görülen parazit geçen yıl Meksika'nın güneyinde tespit edilmişti.

Parazit, canlı dokuyu kemirerek ağır yaralanmalara neden olabiliyor; zamanında müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabiliyor.

PARAZİT CANLI ETİ OYARAK İLERLİYOR

Diğer adıyla "Vidalı kurt", sıcak kanlı hayvanların açık yaralarına yumurta bırakan bir sinek türü. Yumurtalar çatladığında ortaya çıkan yüzlerce kurtçuk, keskin ağızlarıyla et dokusunu kemirerek büyüyor. Tedavi edilmezse hem hayvanlarda hem insanlarda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Adını, vidanın tahtaya çakılmasına benzeyen hareketinden almakta.

SALGININ İZİ ORTA AMERİKA'YA UZANIYOR

Vakaya yakalanan kişinin, El Salvador’a yaptığı bir seyahetten sonra hastaneye başvurduğu öğrenildi. Güney Amerika’dan yayılan bu parazit türü, 2024’ün sonlarından itibaren Guatemala ve güney Meksika’da ciddi bir yayılım göstermeye başlamıştı.

VETERİNERLER VE SEKTÖR ALARMDA!

Reuters’a konuşan Güney Dakota Eyalet Veteriner Hekimi Dr. Beth Thompson, vakayı CDC’den değil, başka kaynaklardan öğrendiklerini belirtti. “Hiçbir bilgi verilmedi. Ne olduğunu eyalet yetkililerine sormak zorunda kaldık” dedi.

ET ENDÜSTRİSİ TEHDİT ALTINDA

Hayvancılık sektöründen yöneticilerin e-postalarına göre, olay 20 Ağustos'ta sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Beef Alliance tarafından doğrulanan bilgiye göre, hasta tedavi edildi ve yerel önlemler alındı. Ancak, bu parazitin sığır sürüleri arasında yayılması halinde et ve canlı hayvan piyasalarının ciddi biçimde etkilenmesi bekleniyor.

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) parazitin yayılmasını engellemede yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler artıyor. USDA, geçen hafta Teksas’ta steril sinek üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. Ancak, Trump yönetiminin CDC ve USDA’da yaptığı bütçe kesintileri ve binlerce personelin işine son vermesi, mücadelede ciddi boşluklar oluşturmuş durumda.

SINIRLAR KAPATILABİLİR

Daha önce de ABD, Meksika’da et yiyen parazitin kuzeye ilerlemesi üzerine canlı hayvan ithalatını durdurup, güney sınırını kapatmıştı.