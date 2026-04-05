Türkiye genelinde bahar havası, yerini sert bir soğuğa bırakıyor. Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemle sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşerken, iç kesimlerde kış şartları, doğuda ise kar yağışı geri dönecek. Soğuk hava dalgasının en keskin etkileri perşembe ve cuma günleri hissedilecek.

Türkiye genelinde hafta başında mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, hafta ortasından itibaren yerini sert bir düşüşe bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uzun vadeli tahmin raporuna göre, çarşamba günü itibarıyla ülke genelinde hissedilir derecede bir soğuma dalgası yaşanacak.

İSTANBUL VE İZMİR'DE SICAKLIK ARTIYOR

Pazartesi ve salı günleri yurdun batı bölümlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney kesimleri ve Doğu Anadolu’da yerel sağanak geçişleri görülecek. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde termometreler 17 ile 21 derece arasını gösterirken, doğu illerinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

BALKANLAR ÜZERİNDEN YENİ SOĞUK HAVA DALGASI

Hafta ortasında hava dengeleri tamamen değişiyor. Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava kütlesi, Marmara’dan başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak. Bu sistemle birlikte hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4 ila 8 derece arasında azalacağı ve yağışların geniş bir coğrafyaya yayılacağı öngörülüyor.

İÇ ANADOLU'DA KIŞ ŞARTLARI YENİDEN KAPIDA

Soğuk hava dalgasının en keskin etkileri perşembe ve cuma günleri hissedilecek. Özellikle başkent Ankara’da pazartesi günü 16 derece civarında ölçülen sıcaklığın, perşembe günü gündüz 9 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışın cinsi de değişime uğruyor. Erzurum, Kars ve Ardahan gibi yüksek rakımlı illerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Batı ve güney kıyılarında ise yağışların kar yerine kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Hafta boyunca Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında ve yoğun kar örtüsü bulunan bölgelerinde "çığ tehlikesi" uyarısı kırmızı alarm seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yetkililer, eğimli arazilerde oluşabilecek risklere karşı bölge halkını ve ulaşım ağındaki sürücüleri teyakkuzda olmaları konusunda önemle uyarıyor.

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimlerinin tetikleyebileceği sağlık sorunlarına karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde oluşabilecek zirai don riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı güncel hava tahmin raporlarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası