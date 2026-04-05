Sağanak ve çığ uyarısı: Meteoroloji'den güncel hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olurken Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde ise çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
- Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir'in doğusu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri yağışlı geçecek.
- Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
- Hava sıcaklıkları Ege kıyıları ve Trakya'da 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya, Balıkesir’in doğusu, Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu
- EDİRNE °C, 19°C
Çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 19°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
- KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
- MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- VAN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı