İstanbul barajlarına ‘Nisan' dopingi! Doluluk %68,87’ye ulaştı
Sağanak yağışın haftalardır terk etmediği İstanbul’da son yağışların ardından barajlarda doluluk oranı yüzde 68,87’ye yükseldi. Yılbaşından bugüne kadar 368,14 milimetre yağış düşen İstanbul’da 5 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte doluluk oranları…
- Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6,27'ye kadar gerileyen doluluk oranı, Alibeyköy Barajı'nda son yağışlarla birlikte yüzde 66,35'e yükseldi.
- 5 Nisan 2026 itibarıyla Istrancalar Barajı %97,19, Elmalı Barajı %93,54 ve Ömerli Barajı %91,86 ile en yüksek doluluk oranına sahip barajlar oldu.
- Sazlıdere Barajı %44,32 ve Pabuçdere Barajı %49,37 ile en düşük doluluk oranına sahip barajlar oldu.
Son 2 haftadır çok bulutlu hava ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da, sağanak sonrasında gözler barajlara çevrildi. İstanbul barajları ne kadar doldu? İşte baraj baraj son durum…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir sağanak uyarısı yaptığı iller arasında yer alan İstanbul’a yılbaşından bugüne kadar 368,14 milimetre yağış düştü. Barajların doluluk oranı, son 14 günde yüzde 19,71 arttı.
Yağışlarla yaşanan artışa rağmen barajlardaki doluluk son 10 yılın aynı dönemine göre halen en düşük üçüncü seviyede kaldı.
DOLULUK YÜZDE 68,87’YE YÜKSELDİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 5 Nisan 2026 sabah verilerine göre, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 68,87’ye yükseldi.
İSKİ verilerine göre, 5 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde:
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Ömerli Barajı
|91,86
|Darlık Barajı
|84,59
|Elmalı Barajı
|93,54
|Terkos Barajı
|54,04
|Alibey Barajı
|66,35
|Büyükçekmece Barajı
|55,2
|Sazlıdere Barajı
|44,32
|Istrancalar Barajı
|97,19
|Kazandere Barajı
|68,17
|Pabuçdere Barajı
|49,37
İSKİ'nin verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk yüzde 70’e yaklaştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6,27’ye kadar gerileyen doluluk oranı, Alibeyköy Barajı’nda son yağışlarla birlikte yüzde 66,35’e yükseldi.
Nisan ayının ilk gününde barajlardaki doluluk oranı şöyle ölçülmüştü:
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Ömerli
|90,93
|Darlık
|81,13
|Elmalı
|91,71
|Terkos
|49,61
|Alibey
|64,59
|Büyükçekmece
|51,45
|Sazlıdere
|43,04
|Istrancalar
|98,69
|Kazandere
|64,39
|Pabuçdere
|34,77