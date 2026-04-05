Sağanak yağışın haftalardır terk etmediği İstanbul’da son yağışların ardından barajlarda doluluk oranı yüzde 68,87’ye yükseldi. Yılbaşından bugüne kadar 368,14 milimetre yağış düşen İstanbul’da 5 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte doluluk oranları…

Son 2 haftadır çok bulutlu hava ve sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da, sağanak sonrasında gözler barajlara çevrildi. İstanbul barajları ne kadar doldu? İşte baraj baraj son durum…

İstanbul barajlarına 'Nisan dopingi! Doluluk %68,87'ye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir sağanak uyarısı yaptığı iller arasında yer alan İstanbul’a yılbaşından bugüne kadar 368,14 milimetre yağış düştü. Barajların doluluk oranı, son 14 günde yüzde 19,71 arttı.

Yağışlarla yaşanan artışa rağmen barajlardaki doluluk son 10 yılın aynı dönemine göre halen en düşük üçüncü seviyede kaldı.

DOLULUK YÜZDE 68,87’YE YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 5 Nisan 2026 sabah verilerine göre, kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 68,87’ye yükseldi.

İSKİ verilerine göre, 5 Nisan 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları şu şekilde:

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Ömerli Barajı 91,86 Darlık Barajı 84,59 Elmalı Barajı 93,54 Terkos Barajı 54,04 Alibey Barajı 66,35 Büyükçekmece Barajı 55,2 Sazlıdere Barajı 44,32 Istrancalar Barajı 97,19 Kazandere Barajı 68,17 Pabuçdere Barajı 49,37

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk yüzde 70’e yaklaştı. Geçtiğimiz kasım ayında yüzde 6,27’ye kadar gerileyen doluluk oranı, Alibeyköy Barajı’nda son yağışlarla birlikte yüzde 66,35’e yükseldi.

İŞTE DOLULUK ORANLARI

Nisan ayının ilk gününde barajlardaki doluluk oranı şöyle ölçülmüştü:

Baraj Adı Doluluk Oranı (%) Ömerli 90,93 Darlık 81,13 Elmalı 91,71 Terkos 49,61 Alibey 64,59 Büyükçekmece 51,45 Sazlıdere 43,04 Istrancalar 98,69 Kazandere 64,39 Pabuçdere 34,77

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Günlerdir durmadan yağıyor! İşte İstanbul barajlarının doluluk oranları

