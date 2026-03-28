İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) paylaştığı verilerle birlikte Megakent'in su depolarındaki doluluk seviyeleri güncellendi. 28 Mart 2026 tarihli verilerle barajların yüzde kaç doluluğa ulaştığı ve barajlardaki son durum belli oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan son veriler, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarına ilişkin güncel durumu gözler önüne serdi. Özellikle mevsimsel yağışların etkisiyle değişkenlik gösteren su seviyeleri yakından takip ediliyor. İşte, İSKİ güncel baraj doluluk oranı 28 Mart 2026!

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 28 MART 2026

İSKİ’nin 28 Mart 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 53,78 olarak ölçüldü. Özellikle son haftalardaki yağışların barajlara olan etkisi merak ediliyordu.

İSKİ güncel baraj doluluk oranı 28 Mart 2026! İstanbul barajlarındaki son durum ne?

Uzmanlar, bahar aylarında beklenen yağışların baraj doluluk oranları üzerinde belirleyici olacağını vurgularken, mevcut seviyenin dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

İSKİ güncel baraj doluluk oranı 28 Mart 2026! İstanbul barajlarındaki son durum ne?

İSTANBUL'DA BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Ömerli Barajı: 75,42

Darlık Barajı: 70,14

Elmalı Barajı: 92,54

Terkos Barajı: 39,53

Alibey Barajı: 44,93

Büyükçekmece Barajı: 38,95

Sazlıdere Barajı: 33,52

Istrancalar Barajı: 90,51

Kazandere Barajı: 58,62

Pabuçdere Barajı: 29,51

