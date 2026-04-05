ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 37. güne girildi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden zehir zemberek bir paylaşımda bulunan Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılmaması durumunda İran’ın kritik altyapısını hedef alacağını açıkça ilan etti. ABD paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü saat 13.00’te (TSİ 20.00) Oval Ofis’te, askeri yetkililerle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim"

Trump'tan İran'a yeni ültimatom! Salı gününe işaret etti: "Bunun gibisi olmayacak"

MÜZAKERELER TIKANDI, HEDEF ALTYAPI

İran üzerinde gerçekleştirilen operasyonlara atıfta bulunan Trump, "İran üzerinde 7 saat geçirdik. Herkes tarafından sergilenen inanılmaz bir cesaret ve yetenek örneği" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin engellenmesine karşı verdiği mühletin dolmasına kısa bir süre kala tonunu daha da sertleştiren Trump, şöyle konuştu:

"Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak, hepsi bir arada. Bunun gibisi olmayacak, Allah'a hamdolsun. O lanet Boğazı açın, sizi çılgın herifler, yoksa cehennemde yaşarsınız."

NYT: ABD, İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİNİN NE KADARINI YOK ETTİĞİNDEN EMİN OLAMIYOR

Diğer yandan ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta, İran'ın, vurulan fırlatma rampalarını tekrar kullanabilmesi ve sahte fırlatıcı konuşlandırması nedeniyle Washington'ın, Tahran'ın füze kapasitesinin ne kadarını yok ettiğinden emin olamadığı iddia edildi.

ABD istihbarat verilerine göre, Tahran yönetiminin çok sayıda "sahte fırlatıcı" konuşlandırması nedeniyle Washington yönetimi, yok edilen fırlatıcıların hangilerinin gerçek olduğundan veya İran'ın kapasitesinin ne kadarını yok ettiğini bilmiyor.

CNN'in haberinde ise İran'ın füze fırlatıcılarının yarısını hala elinde bulundurduğu ileri sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun 4 Nisan'daki açıklamasında, Merkezi eyaletin semalarında hedef alınan 454 kilogramlık savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesinin yeni gelişmiş hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurmuştu.

