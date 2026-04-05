ABD ve İsrail’in haftalar süren yoğun bombardımanına rağmen İran, yer altındaki devasa 'füze şehirlerini' korumayı sürdürüyor. Dünyanın en güçlü sığınak delici bombası GBU-57’nin bile delip geçemediği, yerin 500 metre altındaki Yezd füze üssü, savunma stratejilerini altüst etti.

Sahadaki son veriler, İran’ın "füze şehirleri" olarak bilinen yeraltı tesislerinin, dünyanın en güçlü sığınak delici bombalarına karşı devasa bir koruma sağladığını gösteriyor.

İran’ın merkezinde, yerin yaklaşık 500 metre derinliğinde bulunan Yezd füze üssü, sıradan bir sığınaktan ziyade yer altına gömülü devasa bir kaleyi andırmakta.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre, Yezd füze üssü 1 Mart, 27 ve 28 Mart tarihinde en az altı kez vuruldu.

Skirkuh yani Aslan Dağı'nın içinde oyulan tesis, geleneksel inşaat malzemelerinin çok ötesinde bir dayanıklılığa sahip. ABD’nin elindeki en güçlü sığınak delici mühimmat olan GBU-57 bile füze şehrine giremiyor.

İranın 500 metre altındaki Hayalet Ordusu istihbarat raporlarında yakalandı! Sığınak delici bombalar bile vuramıyor

Söz konusu tesislerin bir "askeri şehir" olarak nitelendirilmesinin temel nedeni; devasa montaj alanlarını, mühimmat depolarını ve dağın farklı cephelerine açılan gizli çıkış noktalarını birbirine bağlayan gelişmiş bir otomatik raylı taşıma sistemiyle donatılmış olması.

VURULAN GİRİŞLER HIZLA ONARILIYOR

İran propaganda videolarında görülen benzer yeraltı füze şehirlerinde, fırlatıcılar kamyonlarla hızla taşınıp ateş etmek için dışarı çıkarılıyor ve saniyeler içinde ağır zırhlı kapıların ardına çekiliyor.

CNN tarafından yapılan güncel bir araştırma, tünel girişlerinin yüzde 77’sinin vurulmuş olmasına rağmen faaliyetlerin buralarda hızla yeniden başladığını yakaladı.

İnşaat ekipmanları birkaç gün içinde bölgeye geri döndü ve enkazlar temizlendi.

İSTİHBARAT RAPORLARI TRUMP'I YALANLIYOR

Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalarda İran’ın kapasitesinin "paramparça" edildiğini ve sıranın köprüler ile elektrik santrallerine geldiğini iddia etse de istihbarat raporları daha karmaşık bir tablo çiziyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Çarşamba itibarıyla İran içinde 12 bin 300’den fazla hedefin vurulduğunu duyurmuştu. Ancak Amerikan istihbarat değerlendirmelerine göre İran’ın eli çok güçlü, binlerce insansız hava aracına ve füze fırlatıcılarının önemli bir bölümüne sahip. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği tehdit eden kıyı savunma seyir füzelerinin büyük bir kısmının da sağlam kaldığı düşünülüyor.

ASİMETRİK SAVAŞIN YÜKSEK MALİYETİ

İran’ın kullandığı Şahid adındaki bu “kamikazeler" oldukça ucuz ve hızlı üretilebilirken, onları durdurmak için kullanılan hava savunma sistemleri çok daha pahalıya mal oluyor.

