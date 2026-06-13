UFC Beyaz Saray kartı için geri sayım başladı. Dövüş sporları tutkunlarını bir araya getirecek organizasyonda Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira ve Sean O'Malley gibi yıldız isimler ringe çıkacak. Peki UFC Beyaz Saray kartı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UFC Beyaz Saray kartı olarak anılan UFC Freedom 250 organizasyonu, dövüş dünyasının dikkatini üzerine çekti. Birbirinden önemli karşılaşmalara sahne olacak etkinlik öncesinde yayın saati, yayıncı kuruluş ve maç kartı sporseverler tarafından araştırılıyor.

UFC BEYAZ SARAY KARTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC Freedom 250 organizasyonu, Türkiye saati ile 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 03.00'te başlayacak. Dövüş gecesi, UFC takviminin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak öne çıkarken, kartta yer alan karşılaşmalar şimdiden büyük heyecan oluşturdu.

Gecenin ana karşılaşmasında eski şampiyonlardan Ilia Topuria ile Justin Gaethje karşı karşıya gelecek. Dövüş sporları dünyasında büyük ilgi gören bu mücadele, organizasyonun en önemli eşleşmesi olarak gösteriliyor. Ayrıca Alex Pereira – Ciryl Gane, Sean O’Malley – Aiemann Zahabi, Mauricio Ruffy – Michael Chandler ve Bo Nickal – Kyle Daukaus mücadeleleri de yer alıyor.

UFC Beyaz Saray kartı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UFC BEYAZ SARAY KARTI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye'de UFC Freedom 250 organizasyonunun yayın hakları S Sport Plus platformunda bulunuyor. Dövüş severler gece boyunca gerçekleştirilecek tüm karşılaşmaları platform üzerinden canlı olarak takip edebilecek. S Sport Plus aboneleri organizasyonu web sitesi, mobil uygulama, tablet, akıllı televizyon ve desteklenen diğer cihazlar üzerinden izleyebiliyor.

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