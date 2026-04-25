TFF 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen 2 takım, bitime bir hafta kala Antalya'da karşı karşıya geldi. Serik Spor, sahasında Hatayspor'u 4-2 yendi.

Trendyol 1'inci Lig 37'nci hafta mücadelesinde Serik Spor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Sami Gökhan Altıparmak, Anıl Koç, Nalepa ve Sadygov kaydetti. Hatay temsilcisinin golleri Yunus Azrak ve Ensar Arslan'dan geldi.

Küme düşmesi geçtiğimiz hafta kesinleşen Serik Spor, 11'inci galibiyetini alıp, 39 puana yükseldi. Yeni sezonda TFF 2'inci Lig'de mücadele edecek bir diğer takım Hatayspor ise 11 puanda kaldı.

Antalya'da oynanan Serk Spor-Hatayspor karşılaşması 6 gole sahne oldu.

SERİKSPOR: 4 - ATAKAŞ HATAYSPOR: 2

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Asen Albayrak, Kadir Beyaz, Emra Türkyılmaz

Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Cengiz Demir, Caner Cavlan, Skvortsov, Alperen Köşker (Emre Nefiz dk. 65), Şeref Özcan (Ahmet Akyıldız dk. 90+3), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak (Ekrem Terzi dk. 88), Anıl Karakoç, Sadygov

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Hakan Çinemre, Seyit Gazaner, Cenk Doğan, Melih Şen, Muhhammed Gönülaçar (Deniz Aksoy dk.89), Yunus Azrak (Abdulahi dk.75), Osman, Ensar Arslan (Yılmaz Cin dk.89), Ünal Durmuşhan (Mustafa Said Aydın dk.89), Ating (Chaadaev dk.75)

Goller: Dk. 51 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 79 Anıl Koç, Dk. 85 Nalepa, Dk. 90 Sadygov (Serikspor), Dk. 45+2 Yunus Azrak, Dk. 67 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Cengiz Demir (Serikspor), Ensar Arslan, Seyit Gazanfer, Ating, Osman, Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor)

