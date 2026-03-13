İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Suriye’nin simge yapılarından biri olan Halep Kalesi çevresinde ve kale içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kalenin çevresi, iç alanları ve sur duvarları detaylı şekilde temizlenerek bölgenin daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amaçlandı.

İHH Arama Kurtarma, Genç İHH, Halep Valiliği ve Halep Belediyesi, savaşın izlerini taşıyan tarihi Halep Kalesi’nin çevresinde biriken moloz, atık ve çeşitli kalıntıları temizleyerek hem ziyaretçiler hem de bölge halkı için daha sağlıklı bir ortam oluşmasına katkı sağladı.

Ekipler ayrıca kalenin iç kısmında ve duvarlarında biriken toz, çöp ve çeşitli kalıntıları da temizledi. İHH Arama Kurtarma ekipleri iple erişim tekniklerini kullanarak 22 metre uzunluğundaki kale duvarlarının bakım çalışmalarını 12 kişilik ekibiyle gerçekleştirdi. İHH Suriye Çalışmaları Sorumlusu Hamza Dinçer, temizlik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yaptığı bilgilendirmede İHH Suriye Çalışmaları Sorumlusu Hamza Dinçer, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Halep Kalesi’nin yanındayız. İHH Arama Kurtarma ekipleri, Genç İHH, Halep Belediyesi, Halep Valiliği ve Suriye Sivil Savunma ekipleri ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. 15 yıl boyunca İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye halkının yanındaydık. Kamplarda, çadırlarda ve zor şartlar altında 15 yıl boyunca Suriye halkının yanında olmaya devam ettik. Bundan sonra da İHH ve Türkiye halkı olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesiyle bu mesajımızı bütün dünyaya iletmek istiyoruz. Tarihi Halep Kalesi’nin yanındayız. Burası 5 bin yıllık tarihi olan bir yapı. Kalenin etrafı uzun yıllardır bakımsız durumda. Çevresinde bulunan çöpler, yabani otlar ve yosunlar kaleye zarar veriyor. İHH olarak Arama Kurtarma ekiplerimizle beraber kale duvarlarından sarkarak kale temizliğini yapacağız. Bize destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederiz.” dedi.

HALEP KALESİ TARİHİ

Halep Kalesi, Suriye’nin en önemli tarihi yapılarından biri olup binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehrin merkezindeki yüksek bir tepe üzerine kurulan kale, tarih boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılmıştır. Arkeolojik bulgular, kalenin bulunduğu tepenin Hititler, Asurlular ve Persler döneminde de yerleşim alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. Daha sonraki dönemlerde Roma ve Bizans İmparatorlukları tarafından da askeri bir merkez olarak değerlendirilen kale, özellikle Eyyubiler döneminde büyük ölçüde yeniden inşa edilerek bugünkü görkemli yapısına kavuşmuştur.

Ardından Memlükler ve Osmanlılar döneminde de kullanılan Halep Kalesi, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir tarihi miras olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

İHH bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.



