Akhan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzına ilişkin detaylar yatırımcılarla paylaşıldı. Şirketin halka arz sürecinde talep toplama tarihleri, fiyatı ve dağıtım yöntemi netleşti. Peki, Akhan Un halka arz ne zaman?

Akhan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz takvimi belli oldu. Takvime göre, Akhan Un halka arz süreci üç gün sürecek. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama 28-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Halka arz fiyatı 21,50 TL olarak açıklandı.

AKHAN UN HALKA ARZ KATILIMI NASIL YAPILIR?

Akhan Un halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, talep toplama tarihleri arasında aracı kurumlar ve bankalar üzerinden başvuru yapabilecek.

Şirketin halka açıklık oranı %20,01 olarak duyurulurken, ek satış planlanmadığı bildirildi. Dağıtım yöntemi yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olarak uygulanacak. Planlanan tahsisat grupları ise %60 yurt içi bireysel yatırımcılar ve %40 yurt içi kurumsal yatırımcılar şeklinde olacak.

Halkyatırım tarafından yapılan açıklamada;

"Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum liderliğinde;

28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde, 21,50 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir." denildi.

