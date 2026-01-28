Aylık ortalama maaşı 90 bin TL’yi bulan kule vinç operatörlüğünün çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çeken çalışanlar, mesleğin bilinmeyen yönlerini anlattı. Eksi 10 derecede 45 kilometre hıza ulaşan rüzgâra rağmen zorlu bir mesai harcadıklarını belirten, operatörler heves edenlerin şartları gördükten sonra vazgeçtiğini söyledi.

ORTALAMA 80 İLE 90 BİN TL MAAŞ Eskişehir’de kule vinç operatörlüğü yapan 32 yaşındaki Ramazan Kılıç, 35 metre yukarıda süren çalışma şartlarını anlattı. Ortalama 80 ile 90 bin TL maaş getirisinden dolayı hevesli olan gençlerin işin zorluklarını gördükten sonra vazgeçtiğini söyleyen Kılıç “Hiç makineyi kullanamadan bu işi sonlandıranlar da var" dedi.

YUKARISI EKSİ 10 DERECE Kışın işin zorluğunun daha da arttığını belirten Kılıç, hava sıcaklığının yukarıda eksi 10 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Tonlarca yükü aşağıdaki işçilere zarar veremeden ince bir hassasiyetle hedefe ulaştırmanın ustalık gerektirdiğini vurgulayan Kılıç, şiddetli rüzgâr olan zamanlarda kule vinçte büyük zorluk yaşadıklarını anlattı.

“120 BİN KAZANIYORLAR” İDDİASI YALAN Gençlerin mesleğe maaşından dolayı ilgi gösterdiğini belirten operatör “Kule vinç operatörleri 120 bin TL ve üzeri kazanıyor" söylentisini de yalanladı. Kılıç aylık 90 bin TL kazandığını belirtti.

“3 YILDIR BU MESLEĞİ YAPIYORUM” Ramazan Kılıç, mesleğe başlama sürecini ise şöyle anlattı: Abimin tavsiyesiyle başladım. O da bu işi yapıyor, o 15 yıldır yapıyor. Onun yanına giderek böyle heveslendim. 3 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şimdilik bir sıkıntı yok, gayet iyi. Zorlukları; rüzgârda çalışması çok zor. Aşağıdaki insanları da düşünmemiz gerekiyor. 45 kilometreyi aşınca rüzgâr hızı, çalışmayı durduruyoruz. İçinde ölçer var, bilgisayarımız var. Orada kilometre hızını, yüksekliği, şaryonun ileri geri ne kadar olduğunu gösteriyor.

“ÇOK HEVES EDENLER VAR” Kılıç “Gençlerin çok hevesi var. Şu an ben burada çalışırken bile bana 'Abi bize de öğretir misin bu işi?' diyenler oldu. Tabii çok heves edenler var, bu işi yapmak isteyenler var. Ama belgeyi alıp da hiç makineyi kullanamadan bu işi sonlandıranlar da var” diyerek gençlerin işi çabuk bıraktığını vurguladı.

