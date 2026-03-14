Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacakları müsabaka öncesinde değerlendirmeler yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olan Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN İÇİN GELDİK"

Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Nuri Şahin, "Test maçı olarak görmüyorum, 3 puan için geldik buraya. Avrupa'nın en formda takımlarından birine karşı en zor deplasmanlarından birine geldik. Üzerine koyarak geldik. Böyle maçlarda anları doğru oynamak lazım. Zihinsel olarak da bazı şeyleri iyi yapmamız lazım. İyi hazırlandık. Umarım istediğimiz olur ve 3 puanı alırız." diye konuştu.

"KALİTELİ BİR BAŞAKŞEHİR SAHADA OLACAK"

Takımdaki eksikler hakkında konuşan Şahin, "Son haftalarda birkaç eksiğimiz oldu. 2 tane sol bekimiz yok bugün. Futbolda bunlar var, futbolcularımız şans geldiğinde değerlendirecek. Eksiklerimiz var ama çok kaliteli bir Başakşehir sahada olacak yine." dedi.

