Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bayram haftasında İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağmur beklendiğini söyledi. Tek, yağışların genellikle hafif olacağını ancak pazar günü etkisini biraz artırabileceğini belirtti.

Tek’in açıklamalarına göre İstanbul’da arefe günü hafif yağmur bekleniyor. Yağışların çok kuvvetli olmayacağını belirten Tek, sıcaklıkların ise 6 ila 10 derece arasında seyredeceğini ifade etti.

Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 13-14 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini aktaran Tek, bayramın ilk günü için de yağış uyarısında bulundu.

BAYRAMDA YAĞMUR VAR

Ülke TV'ye konuşan ve bayram sabahında da hafif yağmur görülebileceğini söyleyen Tek, “Çok kuvvetli bir yağış beklenmiyor ancak hava sıcak olmayacak. Sıcaklıklar 5 ila 10 derece arasında olacak” dedi.

Hafta sonuna dikkat çeken Tek, cumartesi ve pazar günleri de yağış beklendiğini belirterek özellikle pazar günü yağmurun biraz daha etkili olabileceğini ifade etti. Buna göre İstanbul’da bayram haftasının büyük bölümünde yağışlı bir hava bekleniyor.

ANKARA VE İZMİR’DE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tek’in değerlendirmelerine göre; yağış sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Ankara’da da arefe günü ve bayramda yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

İzmir’de de yağış beklendiğini belirten Tek, yurt genelinde yağmur beklendiğini, Trakya bölgesi ile Batı Karadeniz’de yağışların diğer bölgelere göre daha zayıf kalabileceğini söyledi.

Meteoroloji Uzmanı Tek, bu hafta için aşırı sıcak ya da sert bir soğuk hava dalgasının ise görünmediğini sözlerine ekledi.

