Meteoroloji’nin son raporuna göre yurt genelinde Akdeniz etkili sıcak hava, bugünden sonra yeniden etkili olmaya başlayacak. Marmara ve Ege için şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, Van, Siirt, Trabzon, Samsun için de sarı kodlu uyarı yaptı. AKOM ise İstanbul’da bu hafta yağış beklenmediğini, Salı gününe kadar rüzgarın kuvvetleneceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü rapora göre hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Trabzon ve Samsun’da sağanak yağış beklenirken, Van, Siirt’te ise kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Sağanak yağış beklenen Trabzon’da yağışlar karla karışık seyredebilir.

AKOM tarih verdi! Ne sağanak ne de kar! İstanbul için yeni uyarı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKOM GÜN VERDİ

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıda ise İstanbul’da bugün güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağı belirtildi. AKOM, Salı gününe kadar rüzgarın kuvvetleneceğini ve hava sıcaklığının 12 ‘den 10 dereceye yeniden gerileyebileceğini ifade etti. AKOM, son açıklamasında İstanbul'da yağış beklenmediğini belirtmişti.

AKOM şöyle dedi:

İstanbul'da yeni haftada ciddi bir yağış beklenmezken, havada güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgârın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50 km/s) ile birlikte 10°C civarına gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarı yaptığı iller;

Yağış Türü İl Açıklama 🌧️ Yağmur / Sağanak Samsun Aralıklı yağmur ve sağanak 🌧️ Yağmur / Sağanak Trabzon Aralıklı yağmur ve sağanak ❄️ Kar / Karla Karışık Trabzon İç kesimleri karla karışık, yüksekleri kar ❄️ Kar / Karla Karışık Van Karla karışık yağmur ve kar ❄️ Kar / Karla Karışık Siirt Yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

