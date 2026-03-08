İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezinde bulunan bir otel binasına düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının otel binasında bulunan bir daireyi hedef aldığını ve olay sırasında binada savaştan kaçan sivillerin kaldığını açıkladı.

Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, sivillerin bulunduğu bir otel binasını hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ramada Otel binasında bulunan bir daireye düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan saldırı sırasında otelde Güney Lübnan ve Beyrut'un banliyölerindeki savaştan kaçan sivillerin kaldığı ifade edildi.

İsrail, Beyrutta bir otel binasını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

İSRAİL, BEYRUT'A SALDIRI DÜZENLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) özel kuvvetleri Kudüs Gücü’nün Beyrut’taki üst düzey komutanlarına yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Sivillere zarar gelmemesi için saldırıda hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı ve havadan gözetleme yapıldığı belirtilmişti.

