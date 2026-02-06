Erzincan’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler bir kez daha Kuzey Anadolu Fay Hattı’na çevrildi. Kemah ilçesi merkezli sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür’ün yaptığı değerlendirme “Erzincan'da büyük deprem bekleniyor mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD verilerine göre saat 14.16’da kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedilirken yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. Sarsıntının yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarılırken, depremin Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Naci Görür Erzincan depremi açıklaması yaparken vatandaşlar ''Erzincan'da büyük deprem bekleniyor mu?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

NACİ GÖRÜR ERZİNCAN DEPREMİ AÇIKLAMASI

Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den değerlendirme geldi. Görür sarsıntının Karaca Fayı kolları arasında gerçekleştiğini belirterek depremin kritik bir noktada olduğunu vurguladı.

Açıklamasında Kuzey Anadolu Fay Hattı’na da işaret eden Naci Görür Yedisu (Bingöl) segmentinde deprem beklendiğini ifade etti ve Kemah’taki depremin bu segmente yakın bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

ERZİNCAN’DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Naci Görür’ün açıklaması sonrası “Erzincan’da büyük deprem bekleniyor mu?” sorusu yeniden gündeme geldi. Görür’ün değerlendirmesi bölgedeki fay hatlarının aktif ve kritik bir alanda bulunduğuna dikkat çekerken Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Yedisu segmenti için deprem beklentisinin sürdüğü de ifade edildi.

Kemah merkezli 4,9’luk deprem sonrası saha taramalarının devam ettiği ve şu ana kadar can kaybı ya da hasara ilişkin olumsuz bir durumun bildirilmediği de aktarıldı.

ERZİNCAN DEPREMİ SON DAKİKA

AFAD verilerine göre deprem, saat 14.16’da meydana geldi ve yerin 4,52 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, deprem sonrası yapılan ilk kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmediğini açıkladı.

