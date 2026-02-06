Erzincan’da meydana gelen deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. “Erzincan depreminde yıkılan bina oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?” soruları sarsıntının ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. AFAD’ın paylaştığı ilk verilere göre depremin merkez üssü Kemah ilçesi olurken, Erzincan Valiliği de saha taramalarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Peki, Erzincan depreminde yıkılan bina oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

ERZİNCAN DEPREMİNDE YIKILAN BİNA OLDU MU?

Erzincan’ın Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede saha taramaları başlatıldı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar yıkılan bina ya da ciddi hasara ilişkin olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

ERZİNCAN'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Valilik açıklamasında, deprem sonrası ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, mevcut bilgilere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edildi. Yetkililer artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de belirtti.

