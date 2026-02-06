Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 7 milyon 260 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 775 bin lira, en yüksek 7 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3 BİN 51 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 528 milyon 630 bin 801,83 lira, işlem miktarı ise 3 bin 51,67 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 21 milyar 868 milyon 135 bin 273,57 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.290.000,00 4.820,00 En Düşük 6.775.000,00 4.825,45 En Yüksek 7.325.000,00 5.300,00 Kapanış 7.260.000,00 5.170,00 Ağırlıklı Ortalama 6.993.740,19 5.077,96 Toplam İşlem Hacmi (TL) 21.528.630.801,83 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.051,67 Toplam İşlem Adedi 152

