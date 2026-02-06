Kocaelispor ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçı sırasında tribünden beton zemine düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz, İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Kaçmaz'ın babası Fehmi Kaçmaz, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Bu ay askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım" diyerek tabut başında gözyaşı döktü.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan Kocaelispor-Beşiktaş karşılaşması esnasında tribün değiştirmek isterken yaklaşık 10 metreden stadyumun beton zeminine düşerek hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için İzmit Fatih Mahallesi'ndeki Zeytinlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Maçta hayatını kaybeden 20 yaşındaki Harda Kaçmaz

Cenazede, Kaçmaz'ın Kocaelispor bayrağına sarılı tabutunun başında bekleyen baba Fehmi Kaçmaz ve ağabey Savaş Kaçmaz, taziyeleri kabul etti. Tarifsiz acı yaşayan ikili, ayakta durmakta güçlük çekti.

Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'a İzmit'te veda

"OĞLUMA ASKER EĞLENCESİ YAPACAKTIM"

Acılı babanın, cenaze namazı öncesindeki feryatları yürekleri dağladı. Fehmi Kaçmaz, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum? Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" diyerek, tabut başında gözyaşı döktü.

Acılı baba Fehmi Kaçmaz'ın tabut başında gözyaşları

SELÇUK İNAN VE FUTBOLCULAR YALNIZ BIRAKMADI

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Selçuk İnan, futbolculardan Gökhan Demirci, Ahmet Oğuz ve Muharrem Cinan ile Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Enver Güler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve teknik direktör Selçuk İnan cenazede

Harda Kaçmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası