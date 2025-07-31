Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da bir zincir markette çalışan Ezgi A'nın üzerine kaynat su döküldü. Bacaklarında ikinci derece yanık oluşan genç kadın tedavi için hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gross 16 zincir marketin bir şubesinde üzerine sıcak su dökülen çalışan yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kocatepe Sokak'ta faaliyet gösteren Gross 16 markette meydana geldi.
KAYNAR SU ÜZERİNE DÖKÜLDÜ
Market çalışanı Ezgi A. (24), ısıtıcıyla su ısıttı. Isıtıcıyı tuttuğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kaynar su genç kızın üzerine döküldü.
Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru