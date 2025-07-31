Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu

Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir zincir markette çalışan Ezgi A'nın üzerine kaynat su döküldü. Bacaklarında ikinci derece yanık oluşan genç kadın tedavi için hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gross 16 zincir marketin bir şubesinde üzerine sıcak su dökülen çalışan yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kocatepe Sokak'ta faaliyet gösteren Gross 16 markette meydana geldi.

Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu - 1. Resim

KAYNAR SU ÜZERİNE DÖKÜLDÜ 

Market çalışanı Ezgi A. (24), ısıtıcıyla su ısıttı. Isıtıcıyı tuttuğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kaynar su genç kızın üzerine döküldü.

Zincir market çalışanının üzerine kaynar su döküldü! İkinci derece yanık oluştu - 2. Resim

Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günler sonra serbest bırakıldılar! "Hanzala" aktivistleri Gazze için yola çıkmıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaArazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var14 yaşında direksiyon başına geçti! Kardeşiyle birlikte can verdi - 3. Sayfa14 yaşında direksiyon başına geçti!Maskeli şüpheli kıskıvrak yakalandı! Avukatı öldürmek için para almış, detaylar kan dondurdu - 3. SayfaMaskeli şüpheli kıskıvrak yakalandı! Avukatı öldürmek için para almış, detaylar kan dondurduUzaklaştırma kararı aldırdığı eşi, kırılmadık kemiğini bırakmadı! Eli paramparça, kafatasında zımbalar... - 3. Sayfa"Elim paramparça, kafamda zımbalar var"Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - 3. SayfaAsansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybettiAcil servisteki dehşet anları olay olmuştu! Yaralanan hekim konuştu: Polisle göz göze geldik... - 3. SayfaAcil servisteki dehşet anları olay olmuştu! O hekim konuştu
Sonraki Haber Yükleniyor...